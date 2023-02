BI hugas-kamay sa blacklist scam

Mariing itinanggi ng Bureau of Immigration (BI) na may tinatanggal sila sa blacklist kapalit ng halagang isa hanggang P5 milyon.

Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, isa lang itong scam na layong makapambiktima sa mga Chinese at iba pang dayuhan na hindi makapasok sa Pilipinas.

“So far po wala naman po tayong nakikita na mga kakaibang activities doon sa lifting ng blacklist or nung mga inclusion ng blacklist and other such immigration transactions po,” pagtiyak ni Sandoval.

Muli namang nagbabala si BI Commissioner Norman Tansingco sa publiko laban sa mga scammers na nag-aalok ng immigration services sa social media.

“We have observed that this scam proliferates not only on Facebook, but also in other messaging platforms such as WeChat,” ani Tansingco.

“There are even some accounts that pretend to be immigration lawyers and legal officers. They create profiles using photos of our employees, their badges, or even the logo of the Bureau,” dugtong pa niya. (Mina Navarro)