Bela humagulgol nang makabalik sa ABS-CBN

Binahagi ni Bela Padilla na naging emosyonal siya nang makatapak muli sa loob ng ABS-CBN Compound, pag-amin ng aktres sa kanyang guest hosting sa “It’s Showtime” nitong Martes.

“Nakakaiyak… Nakakakilig naman bumalik sa ‘Showtime.’ Ngayon lang kasi ako nakabalik sa ABS-CBN mula noong nag-pandemic, so sobrang emotional,” sey ni Bela na talagang na-miss din makasama sina Vice Ganda, Vhong Navarro, at iba pa.

Naging mainit muli ang pagtanggap sa kanya nina Vice Ganda, Vhong, at iba pang host pati na ang madlang pipol na talagang ramdam na ramdam ang kanilang pagka-miss sa kanya. Pag-alala pa nga ni Vice, solid Showtimer si Bela at halos araw-araw nilang kasama bilang semi-regular co-host magmula 2017 at maging special guest parati sa show.

Maliban sa pagiging Showtimer ay matatandaang nakagawa rin siya ng ilan pang Kapamilya projects in the past, kabilang na ang seryeng “Sino ang Maysala” na kasalukuyang napapanood sa Indonesia via streaming platform na Vidio.

Nitong Miyerkules naman ay nakumpleto naman sa wakas ang buong “It’s Showtime” family matapos mag-full force ang mga host nito.

Pansin nga nina Tyang Amy Perez, Vhong at Anne na nakumpleto ulit sila on-stage at agad namang humirit ng pa-group pic si Kim.

“Higit sa lahat, kumpleto tayo!” patuwang sabi ni Amy. Sigaw naman ni Anne, “Uy, we’re finally complete!” “Bihira mangyari ‘to!” hirit naman ni Vhong.

Inamin ni Vice na pambihirang pagkakataon ito na mangyari, pero sinusubukan daw nila ang lahat para naman magkasama-samang sila para makapagbigay ng todo-todong saya sa madlang pipol.

“Tina-try po namin makumpleto, pero siyempre, ‘di ba, matatanda na tayo, iba-iba na ang priorities sa buhay. May mga nag-nanay, naging tatay. Pero as much as possible, we are trying our best na makumpleto para sa inyo,” sey ni Vice.

In fairness, for over 13 years ay talagang lumalaki ang kanilang samahan at ngayon, nasa 16 hosts na sila matapos madagdag din sina MC and Lassy, pati ang “Showtime Sexy Babe” contestant na si Cianne de Guzman.

Maliban pa rito, patuloy pa ring pinag-uusapan ang noontime show, lalo na’t nag-trending kamakailan ang live wedding proposal ng isang “Tawag ng Tanghalan” contestant na si Ralph Angelo Merced ng Davao City. Agad naman itong umani ng kilig mula sa netizens. (Rb Sermino)