Ala-Madonna, Monroe: Mukha ni Anne bumalandra sa London

Pumuntos na naman nang malaki at napag-iwanan ng milya-milya ni Anne Curtis ang ibang mga “wannabe” celebrity fashionista.

Tuluy-tuloy pa rin ang heat wave na dulot ng pagiging cover girl nito sa Vogue Philippines nang magkakasunod na buwan, mula December 2022, hanggang nitong nakaraang January 2023.

Base sa update ng fan group ni Anne, nakabalandra pa rin sa mga news stand sa United Kingdom ang magazine issue ng aktres.

Ibinalita ito ni @fANNEatics sa kanyang tweet na nasa Soho district ang Vogueph copies ni Anne.

Naka-post sa tweet ang photo na nagpapakita na nasa magazine shelve ang magazine kasama ng iba pang vogue issues.

Sabi niya, “Philippines represent! Spotted at the Conde Naste store in Soho! @annecurtis for @vogueph!”

Binigyan nito ng kredito ang kumuha ng larawan na si @imcalledtoffee sa kanyang Instagram. Natatangi ang cover ni Anne dahil siya lang ang may close-up black & white shot na animo’y sina Madonna at ang legendary na si Marilyn Monroe.

Hindi katakataka na ibenta sa Soho ang issue ni Anne lalo’t maraming Filipino sa London, kung saan may malaki rin fan base ang aktres.

Malaking hamon kay Nadine Lustre kung magagawa rin bang irampa ng Vogue London ang kanyang cover issue ngayong February,

kung saan sya ang featured celebrity model.

‘Walang Aray’ tiket nina KD, Alexa pinakyaw ng mga fan

Aligaga na ngayon pa lang ang mga tagahanga ng KDLex lalo na ang mga fan ni Alexa Ilacad, sa mga unang araw ng February.

Ito kasi ang birth month ng kanilang idol, na nagparamdam na sa kanyang tweet nang paparating na selebrasyon.

Sa isang out of the country rampa ni Alexa, ipinoste nya ang kanyang photo sa tweet kasabay nang pagbabalita nyang pumasok na ang birth month.

Nagbilang na ang mga fan nito sa comment at sinabing 24 days na lang at sasapit na ang kaarawan ng kanilang idol.

Dahil tatamaan ng birthday celebration ang unang sabak ng KDLex sa theatrical musical play na “Walang Aray”, isa ang nasabing project sa pinagkakaabalahan ng mga itong gawing box-office ang returns ng shows.

Ang @KDLEXUNITEDOFC ay nakabili na ng 50 seats sa play mula sa ginawa nilang fundraising projects. Naiposte nila ito sa kanilang tweet para ipakita ang resibo na 50 seats na ang nakareserba sa kanila.

Ang @HongkongKdlex naman ay nakapagpa-raffle na ng maraming tickets para sa ibang mga fans na walang pambili para makapanood.

Mula sa pinaghirapang kita sa kanilang mga trabaho ang ipinamigay ng nasabing fan group sa Hong Kong. Gumastos ang sinumang nag-donate ng P1,500 kada ticket para lang makapanood ang iba.