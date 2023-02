African nahulihan ng P120M shabu sa Cebu airport

Arestado ang isang South African national nang makuhanan ito ng 17 kilo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P120 milyon na ipupuslit nito palabas ng Mactan-Cebu International Airport (MCIA) kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang nadakip na suspek na si Pietro Aliqou, 58, sinasabing bakasyunista mula sa South Africa.

Nadakip ang suspek ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency in Central Visayas (PDEA-7), Bureau of Customs (BOC), National Bureau of Investigation in Central Visayas (NBI-7), Philippine National Police (PNP), at Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) kamakalawa ng gabi paglapag nito ng MCIA sa pamamagitan ng connecting flight mula Doha, Qatar. Nakasilid umano sa dalawang maleta ang nasabing droga.

Ayon sa imbestigasyon, hindi na-detect ng X-ray sa airport ng Doha ang nasabing droga kaya dito naharang pagbaba niya sa Cebu airport.

Sa interogasyon, sinabi ng suspek na napag-utusan lamang siyang dalhin sa Pilipinas ang dalawang maleta na may lamang iligal na droga at pagdating ng Cebu kung saan mayroon na itong booking sa hotel ay mayroon umanong kukuha nito sa kanya.

Inaalam pa awtoridad kung sino ang tao na kukuha ng maleta kay Aliquo habang patuloy ang imbestigasyon hinggil sa insidente. (Edwin Balasa)