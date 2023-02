74 katao, korporasyon sabit : Minadyik P3.5B buwis kinalawit ng BIR

Kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang 74 indibiduwal at korporasyon na hindi nagbayad ng kabuuang P3.58 bilyong halaga ng buwis sa gobyerno.

Sa nasabing bilang, 53 ang sinampa sa Department of Justice (DOJ) na nagkakahalaga ng P3.56 bilyon at 21 naman sa lokal sa halagang P15.9 mil­yon.

Ang mga respondent ay kinasuhan ng “willful failure to pay taxes, willful attempt to evade or defeat the payment of tax dues, and willful failure to pay/remit their income tax liabilities” alinsunod sa National Internal Revenue Code of 1997, as amended.

May mga respondent umano ang naghain ng income tax return (ITR) pero hindi naman nagbayad ng buwis.

“Kaya minsan nakikita natin na scheme na ito na magpa-file lang sila ng returns pero hindi babayaran ang buwis. Ang inaasahan siguro nila hindi natin titingnan ito, na oras na mag-file lang sila ng return hindi namin imo-monitor kung ba­yad ba talaga ang buwis na dinideklera nila mismo,” wika ni BIR Commissioner Romeo Lumagui, Jr.

Isinampa ng BIR ang kaso sa ilalim ng “Run After Tax Evader Program” ng ahensiya. Itinatag ito para obligahin ang mga opisyal at empleyado ng ahensiya na mag-imbestiga sa criminal violations at tumulong sa pagsasampa ng kaso laban sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis.

Kasama ni Lumagui na nagsampa ng mga kaso sina Deputy Commissioner for the Legal Group Marissa Cabreros, Assistant Commissioner James Roldan ng Enforcement Advocacy Service, Prosecution Division, LT Collection Enforcement Division at revenue officials mula sa ibang mga rehiyon.

Ang revenue region na naghain ng malaking halaga ay sa Revenue Region No. 8A – Makati City, 10 kaso sa halagang P 1,725,996,752.04 at Reve­nue Region No. 5 – Caloocan na 9 na kaso sa halagang P827,142,550.14. (Juliet de Loza-Cudia)