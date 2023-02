6 timbog sa ‘Recto University’

Inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) ang anim na indibidwal kabilang ang 2 babae na sangkot sa pamemeke ng dokumento sa isang entrapment operation kamakalawa ng gabi sa may Claro M. Recto Avenue sa Sta. Cruz, Maynila.

Kinilala ni P/MAJ. Rommel Purisima, Acting Chief, ng MPD- DSOU, ang mga nadakip na sina Neil Jadonete, 54; Orlando Dulay, 52; Christian Bejec, 28; Bernabe Grajo; Dinalyn Coquia, 40; at Alice Braga,30.

Dakong alas-6:10 ng gabi nang isagawa ang entrapment operation sa may Claro M. Recto Avenue, Sta.Cruz.

Isa umanong poseur customer ang nagpagawa ng pekeng lisensyang sa halagang P500 at nang iabot ang dokumento ay saka inaresto ang mga suspek.

Nasamsam sa mga suspek ang P500 marked money, 2 pekeng lisensya at 1 cellphone.

Nahaharap na ang mga suspek sa kasong paglabag sa Article 172 of the Revised Penal Code for Falsification of Public Documents. (Juliet de Loza-Cudia)