Suportado ng Star Cinema: KD, Alexa tatalbugan sina Donny, Belle

Grabe ang pasasalamat ng mga fan nina KD Estrada, Alexa Ilacad, kay Direk Cathy Garcia Molina. Super touch nga sila sa tiwalang binigay ni Direk Cathy sa kanilang mga idolo.

Well, nasa Hong Kong nga ngayon ang KDLex para sa shooting ng pelikula nila sa Star Cinema.

Makikita rin sa Instagram ni Direk Cathy ang mga photo na kasama niya ang KDLex na nasa HK sila.

“We’re so excited on our new project in HK! Thank you Lord!” sabi ni Direk Cathy.

Makikita rin sa Instagram ng direktor/producer na si John Leo Garcia ang mga photo ng KDLex, kasama sina Direk Cathy, at si River Joseph.

Heto naman ang kilig na kilig na chika ng mga fan:

knightsofblood2, “Aww maraming salamat direkcathy sa pag tiwala sa dalawa at sa at sympre sa mga big boss sa pag tiwala sa kdlex we are so happy for new blessings for #KDLex #alexailacad #kdestrada.”

icanbewhateverr, “maraming salamat po sa pagtitiwala sa kdlex, direk.”

kdlexfairiesofc, “OMG!! Thank you so much for the trust and opportunity for our KDLex. We love you Direk.”

kdlexintlswthrt, “We are super excited!! We love you mareng Cathy haha este Direk!”

itsfilamfamily, “this is sooo exciting!! I’m a big fan of you po Direk since Sarah and JL’s movies pinapanoid ko kahit mag drive ng malayo to watch Dito sa America noon. Now, you are directing #KDLex on a project (series/movie) . I’m Soo happy. Salamat Po sa inyo and the whole management. Looking forward na mahasa sila ng Todo. They are a gem.”

gheeeelle_, “my ghaadd dream come true, Direk Cathy with KDLEX.. thank you so much!

msviaantonio, “Wowwwwww ingaaat direkkkk:) enjoyyyy HK and enjoy work.”

reginecastanares, “Direk Cathy maraming salamat po sa pagtitiwala nyo kay kd at Alexa po subrang saya po ng mga Sweethearts/solids nakakaiyak po sa saya.”

cerriepeace, “Excited for this Thank you very much po Direk Cathy.”

siszumsofkdlex, “We are crying with so much joy. Thank you po.”

marichellepops, “Ohhhmmmmmmyyyyyggg!! Excited n kme so much! Salamat po! My #KDLex.”

Bongga, di ba? Natupad na rin sa wakas ang matagal na ngang pangarap ng mga KDLex fan.

Ang tanong, matapatan, malagpasan kaya ng KDLex ang tandem nina Donny Pangilinan, Belle Mariano? Kung ang mga LDLex fan ang tatanungin, yes na yes ang sagot nila, na matatalbugan ng mga idolo nila ang DonBelle, ha! (Rb Sermino)