Sey mo Direk Paul? Vice Ganda nilampaso si Toni sa ‘Most Influential Fil Celeb’

Walang kupas si Vice Ganda, ha! Panalong-panalo talaga siya panlasa ng mga student, teacher, o mga pinaghalong millennial at Gen Z, ha!

Si Vice nga ang maituturing na influential talaga, na mula noon hanggang ngayon.

Hakot award nga si Vice Ganda sa Gawad LaSallianeta, oh! Bongga ka talaga, Vice.

Wagi nga siya ng mga award na Most Influential Filipino Celebrity, Most Outstanding Entertainment Show Host, Most Outstanding Social Media Personality, Most Outstanding Twitter Influencer.

At siyempre, grabe ang komento ng mga fan sa award na ‘Most Influential Filipino Celebrity’. Paano na raw si Toni Gonzaga, na sabi nga ng mister niyang si Direk Paul Soriano, ang misis niya ang ‘Most Influential Filipino Celebrity’.

Heto nga ang pang-iintriga ng mga netizen:

rontri, “Kala ko ba si Toni most powerful star in the Philippines?”

vincedean20, “Congratulations ate Vice.”

yanyan.sablano, “Pak na pak na pak na congrats meme Vice. #1 ka po sa Cebu.”

ionnatics_sunga, “Congrats Vice Ganda. Ikaw na talaga ang influential.”

carkab, “Yan ang dasurv na most powerful.”

sheila_santiago1017, “Congratulations meme Vice my it’s Showtime family.”

amikyut, “I hope Vice gets to be a guest judge for Drag Race Philippines for a acting challenge.”

greatfuldonna48, “Congratulations Vice God bless.”

joyce_2_d_world, “Deserving.”

DindoB, “Yan ang tunay na influential, no! Ano kaya ang masasabi ni Toni? Totoo naman na si Meme Vice ang mas influential, no! Ang taas-taas ng mga follower niya sa lahat ng social media, no!”

Well, buhay na naman ang chika Vice vs Toni, ha! At dahil lang ‘yan sa award ng most influential.

Eh, kayo ba mga mambabasa ng Abante, sino ba ang most influential kina Toni at Vice? (Rb Sermino)