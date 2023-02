Sander Severino, Pilipinas winarak Czech Republic

PATULOY ang pag-arangkada ng Philippine Chess Team matapos pataubin ang Czech Republic, 2.5-1.5, sa second round ng FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities na nilaro sa Belgrade’s Crown Plaza Hotel sa Belgrade, Serbia Martes ng gabi.

Tinulak ni FM Sander Severino ang pangalawang sunod na panalo matapos pisakin si International Master Milan Orsag sa 38 moves ng Queen’s Pawn Game sa board one.

Kasalo ang Philippine Chess Team sa 6-way tie sa top spot na may four match points.

“Important win today against a fantastic team. Nothing comes the easy way,” sabi ni Severino, ang 2018 International Physically Disabled Chess Association (IPCA) World Online Chess Rapid Champion.

Makakatapat ng Pilipinas sa round 3 ang kapareho rin nila ng puntos na Serbia 2 na binubuo nina Mile Bjelanovic, Stefa Mitrovic, Luka Bulatovic at Vladan Petrovic.

Maliban sa Pilipinas at Serbia 2, ang ibang nakasiksik sa tuktok ay ang India, FIDE, Israel at Poland.

Tabla naman ang mga kakampi ni Severino na sina NM Henry Roger Lopez, NM Darry Bernardo at Cheyzer Crystal Mendoza sa board 2, 3 at 4 ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)