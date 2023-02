Richard Clarin, GAB titiyakin kapakanan ng mga pro athlete

MALIWANAG ang kinabukasang nakikita ni Games and Amusement Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin sa kabuuan ng professional sports sa bansa higit na sa larangan ng boksing.

Nakikita ng dating litigation at corporate lawyer ang malawak na nasasakupan ng professional sports sa bansa na handang makipagtulungan, pangalagaan at palakasin ang mga atletang Pilipino mula sa lokal at pandaigdigang kumpetisyon.

“Nakakatulong po ito hindi lang sa industriya ng sports kundi pati po sa ekonomiya ng bansa. Maganda sa turismo at nagdadagdag ng trabaho sa ating mga kababayan. Bukas po ang GAB sa ating mga atleta at lahat ng bumubuo para maitaguyod ang pro sports. We will not forget the little people. Lahat bigyan ng chance. Lahat ng atleta. Lahat ng pro sports,” pahayag ni Clarin sa panayam ng Abante Sports.

Binigyang-diin ng dating University of the Philippines degree holder at nagtapos ng Law sa Ateneo de Manila University ang pagtulong ng government regulatory body sa kaligtasan at dangal ng mga professional athletes, higit na umano ang mga boksingero na madalas nagiging biktima ng mapagsamantalang mga promoters at matchmaker.

“We can help professionalize the sports, safeguard the integrity, promote men and women boxers and upgrade the safety and wellbeing of boxers and all athletes. We will do value adding to lift up the pro athletes locally and internationally, but definitely bright future ahead po for boxing and all sports,” eksplika ni Clarin, kung sann kamakailan lamang ay nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang ahensya at ang mga professional boxing organizations na ginanap sa Thailand upang maiwasang hindi dumaan sa tamang pamamaraang medikal at hindi awtorisadong laban sa ibang bansa na minsa’y ugat ng pagsasamantala at pagpanaw ng mga Pilipinong boksingero.

Dinaluhan at nasaksihan mismo ni Clarin ang pagpapakita ng buong tapang ng Pinoy ng magwagi si Herlan Sixto Gomez laban kay crowd favorite Thanachai Khamoon nung nakaraang linggo na nagresulta sa second round TKO.

“I also did a courtesy call sa embassy natin [sa Thailand]. Para next time full support din sila sa mga atleta natin at para maiparating nila sa mga kababayan natin kapag may mga laban sa ibang bansa. Mahilig ang Pilipino sa sports sigurado ako na susuporta sila sa mga kababayan natin pag alam nila na may laban tayo sa ibang bansa,” paliwanag ni Clarin.

“But definitely bright future ahead po for boxing and all sports. Ang laban po ng mga atleta natin ay laban ng buong bansa.” (Gerard Arce)