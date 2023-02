Rayver ‘di nagsasawa sa ganda ni Julie Anne

Feel na feel mong love na love ni Rayver Cruz si Julie Anne San Jose, na sa bawat post nga ng huli, palaging nagku-comment, nagla-like ang aktor.

Wala ngang pinalalampas na post ni Julie si Rayver, na talagang palagi ay pinupuri niya ang kagandahan ng dyowa niya.

Isa lang ang ibig sabihin, na hindi pinagsasawaan ni Rayver ang kagandahan ng kanyang girlfriend, na sabi nga, habang tumatagal naman, dahil siguro sa pagiging in love, ay lalong gumaganda.

Anyway, panalong-panalo rin nga sa mga fan ang lambingan ng dalawa, to the point na talagang hanggang TikTok ay sinusubaybayan sila.

Imagine, ang original Filipino singing competition na “The Clash” na sina Julie at Rayver nga ang mga host, ay humamig na ng mahigit 200 million view.

The said hashtag includes snippets of unstoppable performances from the Clashers and fun behind-the-scenes from the previous seasons.

Sa pilot episode, viewers witnessed the fresh faces and spellbinding voices of the Top 30 Clashers. As the competition moves forward, Kapuso fans will get to know more about the Clashers’ unique and inspiring stories.

The audience must also expect unpredictable twists and shocking surprises that will make The Clash 2023 its best season yet!

Alamin kung sino sa mga Clasher ang maga-advance na sa next round! Tutok na ngayong Sunday at 7:50 p.m. on GMA Network. (Rb Sermino)