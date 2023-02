Miami Heat sinandalan free throw ni Jimmy Butler

INUMPISAHAN ni Tyler Herro ang balikwas sa fourth quarter, sinalo ni Jimmy Butler sa dulo at ipinagpag ng Miami ang makulit na Cavaliers 100-97 sa Rocket Mortgage FieldHouse sa Cleveland nitong Martes.

Nagsumite si Butler ng 23 points, may 18 points at 11 rebounds si Bam Adebayo. May tig-18 din sina Herro at Caleb Martin na nagbaba ng career high-tying 10 rebounds.

Tinapos ng Cavs ang third quarter sa 9-2 run para ibuhol sa 79.

Hindi pinaiskor ng Cleveland ang Heat sa first 5 minutes ng final period pero hindi rin makalayo ang hosts hanggang umiskor ng anim na sunod sa loob ng 26 seconds si Herro tungo sa 89-89 deadlock muli.

Sa isang free throw ni Butler ay nanatili sa lima ang lead ng Miami pero agad sumagot ng tres si Darius Garland at nanindak ang Cavs 99-97, 8 seconds na lang.

Split ang sumunod na biyahe ni Butler sa stripe, nagkaroon ng tsansa ang Cleveland pero kapos ang 3 ni Donovan Mitchell sa buzzer.

Kinapos ang 19 points ni Evan Mobley at 16 ni Mitchell sa Cavaliers. (Vladi Eduarte)