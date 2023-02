Mga Pinoy damay sa Google, Microsoft sibakan

Nanawagan ang Digital Pinoys sa Department of Information and Technology (DICT) at sa Department of Labor and Employment (DOLE) na tignan at bantayan kung may mga Pinoy na damay sa tanggalan ng trabaho sa mga tech company tulad ng Google at Microsoft sa buong mundo.

Sabi ni Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo kailangang seguruhin ng DICT at DOLE na mapapangalagaan ang karapatan ng mga Pinoy na nagtratrabaho sa mga kompanyang ito kahit nandito sila sa Pilipinas.

Nag-anunsyo ng malawakang lay-off ang mga tech company kamakailan. Ang Microsoft ay maninibak ng 10,000 tao samantalang 12,000 tao naman ang tatanggalin ng Google. Kapwa may tanggapan sa Pilipinas ang Google at Microsoft.

Nauna nang sinabi ng Alphabet, parent company ng Google, na unang tatanggalin ang mga nagtatrabaho sa US at susunod sa mga opisina nila sa iba’t ibang bansa dahil sa mga pinaiiral na labor laws. (Eileen Mencias)