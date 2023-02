Mga fan naloka sa ‘pambubugbog’ ni Richard

Bumuhos ang papuri ng manonood sa tapatan nina Apollo (Richard Gutierrez) at Eros (Jake Cuenca) para malaman ang kani-kanilang totoong katauhan at pakay sa loob ng Tatsulok noong Biyernes sa “The Iron Heart.”

Tinutukan ng mga netizen kung paano sinubukang kumbinsihin ni Apollo si Eros na magtulungan sila sa pagpapabagsak ng Tatsulok.

Sabi ni Lolita Gonzales, “Ang galing niyo talaga Tisoy at Eros. Excited sa bawat kabanata ng inyong palabas. Hindi kumpleto araw ko kapag hindi ko kayo napapanuod.”

“Level up talaga ang ‘Iron Heart.’ The best ang ABS-CBN,” komento ni Florvel Leano.

Saad ni Jojit Patungan, “Galing ng ABS pati mga artista magaling bawat eksena.”

“Award-winning ang ganitong action. They really did the best job,” dagdag ni Aisa Villegas.

Para naman sa ibang manonood, pang-international din daw ang mga fight scene ng serye.

“Kaya niyo talagang makipagsabayan sa kdramas. Pang-Netflix,” sabi ni Wander2wonder.

Sa mga darating na araw, abangan kung tuluyang maging magkakampi sina Apollo at Eros lalo pa at nagtulungan silang masagip ang buhay nina Venus (Sue Ramirez) at Nyx (Sofia Andres).

Mas marami pang pasabog ang darating sa pagpasok ng karakter ni Ian Veneracion at kung ano ang kanyang koneksyon kay Helen (Maricel Laxa).

Tutukan ang “The Iron Heart,” 8:45PM sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live on Facebook and YouTube, Jeepney TV, and TFC IPTV. (Rb Sermino)