Mga Chinese police outpost, nagkalat sa ‘Pinas

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad sa Amerika ang natuklasan ng Federal Bureau of Investigation (FBI) na ilang Chinese police outpost sa New York City ang nagsasagawa ng police operation kahit na walang diplomatic approval mula sa US government.

Sa ulat, kabilang sa trabaho ng mga Chinese police outpost ang pagkolekta ng intelligence information at paglutas sa mga kasong kinasasangkutan ng mga Chinese sa China.

Misyon din umano ng mga ito na takutin ang kanilang mga kababayan na may kaso sa China para pabalikin at harapin ang mga kaso nila sa kanilang bansa.

Tinawag umano ito na Overseas police service center pero wala itong diplomatic approval sa mga bansang meron nito.

Kabilang ang Pilipinas, Japan, Italy, France, Britain, Germany, Hungary at The Czech Republic kung saan malaki ang papulasyon ng mga Chinese sa mga bansang natukoy na may nakalatag na police outpost.(Dave Llavanes Jr.)