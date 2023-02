Lotlot, Monching nagbalikan: Bianca hindi sanay katrabaho si Ruru

Ang bongga naman na simula pa lang ng taon ay busy na sina Ruru Madrid at Bianca Umali dahil sa kanilang upcoming series na The Write One. First-ever team up ito ng RuCa couple kaya naman hindi lang ang kanilang mga fan ang excited kundi pati sila mismong dalawa.

Inamin ni Bianca na nanibago siya ngayong magkatrabaho sila ni Ruru.

“Sanay kami na kaming dalawa ‘yung magkasama sa pahinga. Hindi kami sanay na kami ‘yung katrabaho ng isa’t isa,” sabi ng Kapuso actress.

Si Ruru naman, binahagi rin ang pasasalamat sa GMA Public Affairs na siyang magpo-produce ng The Write One.

“Ang sarap ng Public Affairs because nakikikita mo ‘yung growth na magkakasama kayong lahat eh,” sambit naman ni Ruru na huling bumida sa hit serye na Lolong.



Bukod sa RuCa, isa pang real-life couple ang dapat ding abangan – ang tambalan nina Mikee Quintos at Paul Salas. Nagkasama man dati sa The Lost Recipe, ito ang first time nilang gaganap as a couple.

At para sa mga 80s babies, tiyak na trip down memory lane ang muling pagtatambal nina Lotlot de Leon at Monching Gutierrez. Talbog, di ba? Buhay na buhay na naman ang Lotlot, Monching tandem.

Kamakailan din ay inanunsyo ng Kapuso Network ang partnership nito sa video streaming service na Viu kung saan magiging available sa Viu ang ilan sa mga upcoming Kapuso show.

Nangunguna na rito ang “The Write One.” Isa pang Kapuso show na mapapanood sa Viu ang “Love Before Sunrise” na pagbibidahan nina Dennis Trillo at Bea Alonzo. (Rb Sermino)