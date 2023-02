Kyline ‘pinaasa’ si Mavy

Nagpakilig ng mga fan ang Sparkle sweethearts na sina Mavy Legaspi, Kyline Alcantara, sa mga photo at video clip ng dalawa sa set ng Zero Kilometers Away.

Good vibes ang dala ng MavLine na nagsimula na ngang mag-taping para sa nasabing digital series under GMA Public Affairs. Makikita nga ang natural na kilig sa dalawa.

Gagampanan nina Mavy at Kyline sina Ardi at Gwen, matalik na magkaibigan na parehong gumagamit ng iba’t ibang dating apps.

“I’m very excited kasi ang daming makaka-relate sa series na ito,” say ni Mavy.

Ano nga ba ang dapat abangan sa kanilang digital series?

“Paasa moments. Magiging sila na ba? Or paasa in a way na sana naman maging sila na, or lalayo ba ‘to? Lalayo ba siya? May mami-meet ba siya? Magiging sila ba nung mami-meet niya?” patikim ni Kyline. (Rb Sermino)