Johnny Abarrientos hinusgahan dahil sa gitnang daliri

KAMUSTA mga ka-Abante? Nawa’y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw!

Usap-usapan sa social media ang pag-dirty finger ni Magnolia assistant coach at PBA legend Johnny Abarrientos kay Converge import Jamaal Franklin.

Pinagmulta si Abarrientos ng P10K ng PBA office at sinabi naman ni Kume Willie Marcial na labis iting nagsisisi sa kanyang ginawa.

Ngunit pinutakte naman ng netizens si “Flying A” at sinabingdahil raw sa kanyang attitude eh dapat matanggal siya sa PBA 25 Greatest Player.

Nakakapanlumo naman ito dahil sa iisang pagkakamali ng tao ay nahusgahan na ang buong pagkatao niya at binalewala na ang nakapagandang kontribusyon ni Johnny A on at off the court.

Sabi nga ni coach Gerry Esplana sa “Man to Man with JerGer”, “judge the action, but not the person”, dahil tao lang din naman si Abarrientos at nadala lang sa emosyon ng laban ngunit hindi naman kinukunsinte ang kanyang ginawa.

Importante pa rin ang pagkontrol ng emosyon sa bawat laro, at sana magsilbi itong aral sa lahat ng athletes or coaches na maging cool lang! I-enjoy ang laro at pokus lang para sa panalo.

Maraming salamat, mga ka-Abante at manood po tayo ng Sportalakan tuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes sa ganap na alas-4 ng hapon!