Jericho Cruz, San Miguel binugbog Blackwater

Mga laro ngayong Huwebes: (PhilSports Arena)

4:30pm — Phoenix vs NorthPort

6:45pm — Rain Or Shine vs Converge

PINAG-INIT ni Jericho Cruz sa tatlo nitong tres ang San Miguel Beermen sa ikalawang yugto upang dominanteng itala ang 105-86 panalo laban sa Blackwater Bossing sa PBA Governors Cup sa PhilSports Arena.

Nagtala si Jericho Cruz ng team-high 22 puntos tampok ang 3-of-4 sa tres, dagdag ang 3 rebounds at 1 steal upang itulak ang Beermen sa malinis na kartada na may dalawang panalo at pagkapit sa ikalawang puwesto.

Tumulong si import Cameron Clark na may 20 puntos, 9 rebounds, 2 assists at 1 block habang ang 6-time MVP na si June Mar Fajardo ay nag-ambag ng 17 puntos, 16 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block.

May 14 puntos din si CJ Perez at 13 puntos kay Marcio Lassiter.

Dalawang free throws ni Clark sa ika-52 segundo ng ikalawang yugto ang nagtulak sa San Miguel Beer sa pinakamalaki nitong abante sa 30 puntos, 63-33.

Ibinuhos ng Beermen ang 33 at 30 puntos sa unang dalawang quarter habang nilimitahan nito sa 20 at 11 lamang ang Bossing upang itala ang 28 puntos na bentahe sa pagtatapos ng hati.

Nalasap naman ng Blackwater ang ikalawa nitong kabiguan sa tatlong laro para sa 1-2 record. (Lito Oredo)