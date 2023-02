Ivana Alawi art gawa sa bigas binida ng magtotropa

Inulan ng pagkamangha ang kakaibang pamamaraan ng mga artist sa Isabela sa paggawa ng art!

Tinatawag nila itong ‘Rice Art Nation’ kung saan bigas ang main material na kanilang ginagamit.

Kabilang sa grupo na ito si Giovani Garinga na kamakailan lang ay ibinahagi sa kanyang Facebook account ang recent artwork nila na imahe ng sexy actress, model, at YouTuber na si Ivana Alawi.

Ito umano ang naisip nilang gamitin sapagkat isa ito sa mga pino-produce ng probinsya ng Isabela.

Pagbabahagi ni Garinga sa isang panayam sa kanya, “Nag-start lang po kami mag rice art last December dahil ito po ‘yung concept namin sa agri-eco booth entry ng municipality ng ramon sa Bambanti Festival ng Isabela. Pero magtutuloy tuloy po ang production namin to help out of school youth earn a living and side hustle sa mga students.”

Ang kanilang grupo ay binubuo ng 20 member mula edad 12 hanggang 23 kung saan karamihan dito ay mga estudyante at tambay.

Kaya naman hiling niya na makatanggap ng suporta. Sabi niya, “Hopefully ay suportahan kami ng governor namin para maging sustainable livelihood po ito ng mga out of school youths and side hustle ng mga student.”

Bukod dito, isa rin sa pangarap ng grupo ang magkaroon ng sariling Guinness World of Record sa paggawa ng obra gamit bigas. (Moises Caleon)