Honey Royce Tubino, Black Mamba maninilat

TITINDIG ang Philippine Army Black Mamba Lady Troopers upang patunayang may ibubuga ang kanilang grupo sa darating na 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Sasandalan ng koponan ang mga beteranong sina Honey Royce Tubino at Nene Bautista kasunod ng pansamantalang pag-alis sa koponan ni star hitter Jovelyn Gonzaga.

Huling beses nakakuha ng podium finish ang Lady Troopers noong 2019 Reinforced Conference na pinagbidahan nina Mary Jean Balse-Pabayo at imports Olena Lymareva-Flink ng Ukraine at American Jenelle Jordan para sa third place nang talunin ang Banko Perlas Spikers.

Malaking kawalan sa koponan si Gonzaga na siyang bumubuhat sa puntusan matapos magdesisyong tumutok muna sa national beach volleyball team na naghahanda para sa 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Ramdam rin ang injuries na tangan nina Balse-Pabayo at Jem Gutierrez.

“Siguro kailangan ko mag-double time para sa teammates ko. Kailangan maging strong ang mentality so susunod naman ‘yung mga bata sa akin. Siyempre gusto ko ma-share ‘yung pagiging veteran ko,” pahayag ni Tubino.

Bukod sa kawalan ng mga key players sa koponan ay nagkaroon rin ng bagong coach ang Lady Troopers mula kay Randy Fallorina na pinalitan si Emilio “Kungfu” Reyes.

Nakatutok si Kungfu sa University of Santo Tomas Golden Tigresses sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament ngayong Pebrero.

Makakasama nina Tubino at Bautista sina Chistine Agno, Zairyll Chavez, Mary Anne Esguerra, Christine Diane Francisco, Sarah Jane Gonzales, Lutgarda Malaluan, Andrea Marzan, Angela Nunag, Audrey Paran, Ivy Perez, Alexa Polidario at Jeannette Villareal. (Gerard Arce)