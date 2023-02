Hindi trabaho ng Senador

Napanuod ko sa telebisyon ang isang video ng pagdinig sa Senado kung saan ang isang Senador ay nagmamando sa mga testigo ng pamahalaan na animo’y siya ang bisor ng mga ito. Maging ang pagtatanong niya ay pagalit at pasigaw na tila nakagawiang pamamaraan dito.

Napaisip lang ako muli sa mga bagay na dati nang alam ng maraming tao—na maari palang maging Senador halos kahit sino. Ayon sa ating konstitusyon, “walang sinumang tao ang dapat maging Senador maliban kung siya ay likas na ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas at, sa araw ng halalan, ay hindi bababa sa tatlumpu’t limang taong gulang, marunong bumasa at sumulat, isang rehistradong botante, at isang residente ng Pilipinas nang hindi bababa sa dalawang taon kaagad bago ang araw ng halalan.”

Laging puna ng marami ay ang kawalan ng kwalipikasyon sa larangan ng edukasyon para maging Senador. Sa katunayan, hindi lamang ito umiiral para sa posisyong Senador, nguni’t sa lahat ng posisyong inihahalal. Matagal nang ipinanukala ng nasirang Senador Miriam Defensor-Santiago ang pagkakaroon ng kwalipikasyon pang-edukasyon na higit sa pagiging marunong bumasa at sumulat. Para sa mga sumusuporta sa argumentong ito, ang pagkakaroon nito ay isang pamamaraan para masala ang mga may kakayahang mamuno at hindi. Ayon sa ilan, ang taong nakapag-aral ay itinuturing na mas handa para sa mga responsibilidad ng posisyon at mas maiaangat ang antas ng serbisyo.

Para sa marami, may punto at halaga ang panukalang ito, lalo na at nararamdaman din ang pagbagsak ng kalidad ng pag-iisip at diskurso sa Kongreso at maging sa ibang mga posisyon sa gobyerno. Ganunpaman, marami rin ang hindi sumasang-ayon. Ang pagkakaroon ng kwalipikasyong pang-edukasyon ay taliwas sa pagkakaroon ng demokrasya, kung saan ang pinakamataas na kapangyarihan ay nasa tao. Para limitahin ng isang kondisyong patungkol sa pinag-aralan ay maaring ituring na paghadlang sa kagustuhan ng makapangyarihang sambayanan. Bukod rito, ang paglagay ng kaukulang requirement hinggil sa edukasyon ay maituturing din elitista at kontra sa mga mahihirap. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Bagama’t libre ang bayad sa mga pampublikong paaralan, marami pa ring dapat isaalang-alang upang makapag-aral.

Ayon sa aking pananaliksik, tatlong bansa ang aking napag-alaman na may hinihinging kwalipikasyon sa edukasyon—Indonesia, Turkey at Azerbaijan. Sa Indonesia, ayon sa kanilang saligang-batas, para maging president, ang dapat na pinakamababang antas ng edukasyon ay high school, madrasah aliyah, vocational high school, vocational madrasah aliyah, o katumbas ng mga ito. Para sa Turkey, hinihingi nila ay dapat nakapagtapos ng kolehiyo. Sa Azerbaijan naman ay kailangang nakatungtong sa kolehiyo. May naging epekto kaya ang kanilang mga kwalipikasyon para sa pagiging presidente?

Para sa akin, naghahalo ang aking emosyon. Nguni’t ang pinakamatinding argumento laban sa panukalang maglagay ng kwalipikasyong pang-edukasyon sa mga ihahalal ng bayan ay ang kawalan ng garantiya na kapag nakapag-aral ay magiging matinong halal ng bayan. Malinaw rin naman ang pruweba. Tingnan ninyo ang ilan sa mga nakapag-tapos ng kolehiyo sa hanay ng mga Senador, may naiaambag ba na may kabuluhan?

Dapat malinaw sa isang Senador na ang pangunahing trabaho niya ay lumikha ng mga batas na magpapabuti sa takbo ng ating gobyerno at lipunan. Wala sa anino ng trabaho niya ang umarte bilang nagpapatupad ng batas.