Guido Van Der Valk sabik nang magdepensa ng titulo sa TCC

KINIKILIG at inspirado si Guido Van Der Valk at ang kabuuan ng kalalakihang mga naglalakbay para sa pagsisimula ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-11th Philippine Golf Tour 2023 sa susunod na linggo, mga nagsisipaghanda para maabot ang tagumpay sa oras ng mayamang The Country Club Invitational na sisiklab sa Feb.7 sa TCC course sa Laguna.

“I’m very excited to have the season start again, especially to play TCC after two years,” bulalas Miyerkoles ng Manila-based Dutchman, na nakaungos kay Clyde Mondilla ng isang palo para sa TCC trophy noong 2020 at humilera sa elite circle winners sa flagship tournament ng bawat PGT season.

Kahit pinamayagpagan ang seven-leg 10th PGT 2022 sa pamamayagpag sa Splendido Taal at Pradera Verde, kabado sa preparasyon si Van der Valk isang linggo bago magdepensa sa TCC Invitational.

“I’m about a 6 at the moment,” aniya sa rate sa kanyang game sa kasalukuyan. “It’s tough to sharpen my game as the club where I’m member at is closed for its member-guest tournament the week before the TCC Invitational.” (Ramil Cruz)