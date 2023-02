Faith da Silva gigil na gigil saktan si Kate Valdez

Naging game ang sexy actress na si Faith Da Silva na sagutin ang mga naging feedback sa kanyang pagganap bilang ang kontrabida na si Carnation sa GMA Afternoon Prime teleserye na ‘Unica Hija’.

Karamihan daw ng mga feedback ay mula sa mga fan ni Kate Valdez na siyang inaapi ni Faith sa naturang teleserye.

Comment kasi ng ilang nakakapanood ng ‘Unica Hija’, ramdam nila na gigil na gigil si Faith sa mga eksenang sinasaktan nito si Kate. Pakiramdam nila na tinototoo ni Faith ang pananakit nito kay Kate.

Nilinaw naman ni Faith na trabaho lang daw ang ginagawa niya at wala silang away ni Kate para saktan niya ng totohanan sa mga eksena.

“Love na love ko si Kate dahil malalim na po ang pinagsamahan namin. We’ve been friends for a long time and super love ko siya. Sobrang gaan niya katrabaho and, at the same time, masaya lang ‘yung set namin kasi tawa kami nang tawa.”

“Gusto ko lang din pong klaruhin sa lahat na siyempre itong si Carnation ay character lang naman ‘to, ‘wag kayo ma-high blood. I-enjoy n’yo na lang ‘yung Unica Hija.”

Nagpasalamat naman si Faith sa mga tumatangkilik sa Unica Hija dahil sa mataas na ratings na natatanggap nito.

“Salamat sa suporta n’yo, sa walang sawa talaga. Every day nakikita ko nagko-comment kayo, nagpo-post kayo, at tina-tag n’yo ko. I’m very grateful at ang buong Unica Hija team. At sana masubaybayan n’yo pa ang Unica Hija dahil patindi nang patindi ang mga eksena.” (Ruel Mendoza)