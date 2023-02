DSWD Chief Gatchalian pupurgahin 4Ps benepisyaryo

Inihayag ng bagong talagang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec. Rex Gatcha­lian na uunahin niyang ayusin ang listahan ng mga benepisyaryo ng ahensya.

“May bagong techno­logy. We just have to make sure na maayos ‘yong listahan. So ayan ang prio­rity one natin, siguraduhin na tama ‘yong listahan,” wika ni Gatchalian sa interview ng DZBB nitong Miyerkoles.

Bago naupo sa puwesto ang dating kongresista ng Valenzuela, binusisi ni ex-DSWD Sec. Erwin Tulfo ang listahan ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) dahil sa pagdududa na marami rito ay hindi na kuwalipikadong tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno.

Sinabi ni Gatchalian na halo-halo ang listahan ng benepisyaryo dahil mayroon mula sa Philippine Statistics Authority (PSA), National Economic and Development Authority (NEDA) at sa DSWD mismo.

“Data, marami tayong data pero kailangan talaga may tao na mag aanalisa kung ano ba talaga, sino ba talaga ang hinahabol namin,” paliwanag ng kalihim.

Tiniyak naman ni Gatchalian na hindi niya babalasahin ang DSWD dahil alam niyang may talento at puso ang mga nagtatrabaho sa ahensya.