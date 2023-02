Dina bongga ang pasabog na show sa GMA-7

Ang bongga lang ng guesting ni Dina Bonnevie sa ‘Fast Talk’ show ni Boy Abunda dahil talaga namang talk of the town ‘yon, huh!

Feeling ko nga, mas pinanood ang guesting na ‘yon ni Dina compared sa ibang episodes ng new showbiz talk show ni Kuya Boy.

Anyway, may isang nagtanong sa akin kung babalik daw ba sa GMA-7 si Dina kaya nag-guest ito sa ‘Fast Talk’?

Ang sabi ng isang source ko, nag-request si Kuya Boy sa management team ni Dina para sa guesting na ‘yon at pinagbigyan naman daw ng premyadong aktres.

Wala naman daw kinalaman ‘yon kung magkakaroon ba ng new series sa Kapuso Network si Dina.

Pero, yes na rin ang sagot kung magkakaroon ba siya ng new show sa Siyete — pero inaayos pa naman daw ang tungkol doon at hindi pa kasado.

So, from TV5, babalik sa GMA-7 si Dina.

Ang ‘Kalye Kweens’ with Alma Moreno ang show ni Dina sa TV5.

META: Balik GMA nga si Dina Bonnevie, at isang bonggang-bonggang teleserye ang gagawin niya, ha! Pag mahusay na artista talaga, hindi nawawalan ng trabaho, di ba?

Snooky grabe ang sampal kay Lovi

Ang co-Regal Baby naman ni Dina na si Snooky Serna ay may umeereng series ngayon sa GMA-7, ang ‘Underage’ kung saan bida ang tatlong young talents ng Sparkle.

Anyway, mataray si Snooky sa nasabing series at talaga namang maraming naiirita sa role niya roon.

Sa pelikulang ‘Latay’ naman na magsu-showing na sa February 8, nakakaaliw ang role ni Snooky.

Feeling sosyal siya na nakapayong pa, pero wala naman palang pamasahe, kaya ‘kaaliw rin.

Saka sa pelikula pala, kaya sinasaktan ni Lovi ang mister niyang si Allen Dizon ay dahil sinasaktan din pala siya ni Snooky, huh!

Sinasampal-sampal pala ni Snooky si Lovi.

Anyway, in real life naman, hindi magagawa ni Snooky na saktan ang two girls niyang sina Sachi at Samantha Cepeda.

Actually, love na love ni Snooky ang mga anak.

Sa tuwing nakakausap nga namin si Snooky, ang dami niyang magagandang kuwento tungkol sa dalawang anak.

Bongga!