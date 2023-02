Digong binalaan ICC: Naghahanap kayo ng gulo!

Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte na sisiklab ang gulo kapag tumapak sa Pilipinas ang mga imbestigador ng International Criminal Court (ICC) para magsiyasat sa madugong drug war ng kanyang administrasyon.

Nanindigan si Duterte na walang hurisdiksyon ang ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas dahil matatapakan nito ang soberanya ng bansa.

“Who are you? May I ask them, who are you to initiate an investigation here? Do it outside, but if you come here to summon people, sending them summons or subpoena or whatever, in the name of your court, you are just looking for trouble. And if you are looking for trouble, trouble will come,” babala ng dating pangulo sa interview ng SMNI.

Aniya, naiinsulto siya sa hakbang ng ICC dahil obligasyon niya bilang presidente ng Pilipinas noon na protektahan ang mamamayan mula sa mga kriminal na drug syndicate.

Nilinaw din nito na wala siyang inuutos na patayin ang mga drug suspect pero kung may napatay sa operasyon ay hihingi siya ng paumanhin dahil hindi naman ito ang pangunahing intensyon ng mga pulis.

“What I said that if you destroy my country, I will kill you. I never said you kill Mr. Santos or whoever,” paliwanag ni Duterte. “It was an all-out war; if it resulted in a killing, I’m sorry. It was how the game was played. There is always a confrontation.”

Sa opisyal na listahan ng gobyerno, tinatayang 6,000 katao ang namatay sa anti-drug operation pero ayon sa ilang human rights group, higit sa 30,000 ang natodas sa operasyon.

Muli namang naninindigan si Duterte na hindi siya takot makulong at mamatay kung ito ang magiging kapalit ng pagbibigay niya ng proteksyon sa mamamayang Pilipino.

“You know what, ICC? Do you want me to go to prison? I will. I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle, so I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. As a matter of principle for me,” diin pa ng dating pangulo.