Dambuhalang pusit bumulaga sa Japan

Nakuhanan ng pair of scuba divers ang kanilang nakakamanghang engkwentro sa isang dambuhalang pusit sa Japan West Coast.

Ito ay sina Yosuke Tanaka at ang kanyang asawa na si Miki na kapwa diver. Balak umano nilang mag-operate ng isang diving business sa Toyooka City sa Japan.

Hanggang sa nakita nila ang naturang pusit malapit sa rocky shoreline. Tinatayang nasa 2.5 meters ang laki habang patse-patseng kahel at puti naman ang balat nito.

“We didn’t see the kinds of agile movements that many fish and marine creatures normally show.”Its tentacles and fins were moving very slowly,” sabi ni Tanaka sa isang panayam.

Ayon sa mga pag-aaral, normal umano ang mga giant squid sa Japan subalit ngayon na lamang nakakita muli ng ganitong kalaki.

Bukod dito, napansin din ni Tanaka na tila mahina ang lagay ng naturang pusit at nagbabalat ang outer skin nito.

“It was very exciting. I think there is nothing rarer than this. I have heard not a lot is known about this creature. I’d be happy if this helps us learn more,” hirit pa ni Tanaka.

Talaga namang mapapasabi ka na lang ng OH MY PUSIT! (Moises Caleon)