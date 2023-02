Commissioner’s Cup patok na stakes race

ISA sa mga aabangang stakes race ng mga karerista ngayong buwan ay ang 2023 Philracom Commissioner’s Cup na ilalarga sa Pebrero 26 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Bagaman wala pang opisyal na lineup, ang sigurado pa lang ay ang malaking premyo ang nakataya na P2.5M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Noong 2022, si Boss Emong ang nagkampeon sa nasabing event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom), kabilang sa mga tinalo niya ay sina Super Swerte at Sky Shot.

Inaasahang marami ang magsasad ng pagsali upang targetin ang tumataginting na premyo, ang mga makakasali ay 4-year-old & above na locally born.

Makakatanggap din ng premyo ang breeder ng winning horse kasama ang second at third placer.

Sa Pebrero 6 ang declaration at nomination ng mga sasali habang sa Pebrero 24 ang bolahan para malaman kung anong numero ang kanilang bibitbitin sa formal race. (Elech Dawa)