Cebu queer model rumampa sa Paris Fashion Show

Historic! Kamakailan lang ay rumampa ang Cebu-based model at designer na si Lukresia sa nagdaang Fall 2023 Mugler Fashion Week na ginanap sa Paris, France.

Pak na pak ang awrahan ni Lukresia suot ang leather pants at silver top habang on-fleek din ang kanyang make up na talaga namang very fierce sa runaway.

Ayon sa director ng show na si Casey Cadwallader, ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na maisasagawa muli ang Mugler Fashion Show bunsod ng pandemya.

Umingay ang pangalan ng modelong ito nang magsimula siyang mag diy photoshoot na ipinopost niya sa kanyang Instagram Account na ‘@thirsworldbb’ kung saan kapag binisita mo ang kanyang feed ay tatambad sa’yo ang ilan sa ala-supermodel niyang pictures tulad ng magpose niya kasama ang mga manok, kulambo, shades na dahon, sinampa, lona, banig, at marami pang iba!

Pagbabahagi ni Lukresia sa isa niyang panayam, ani, “Fashion and queerness are symbiotic. We run fashion. Without us, fashion would be bland. Can you imagine? That’s a bold statement, but I live by it. [But] there is a thing about tokenizing queer people. My wish is for us to be genuinely appreciated.”

Talaga namang Filipino Pride ang modelong ito!