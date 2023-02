Binuking ni Dina: Alex Gonzaga matindi galit, inggit kay Nadine Lustre

Nag-trending ang pangalang #Dina sa Twitter noong Martes hanggang Miyerkules dahil sa naging guesting niya sa Fast Talk ni Boy Abunda. Ang dating mala-blind-item pa na isiniwalat niyang young actress na naka-work niya na may attitude o unprofessional at napagsabihan niyang talaga, sa interview niya ay buong ningning na niyang binanggit kung sino ito.

“Yes, it was Alex Gonzaga,” lahad niya.

Pero ayon dito, mahigit isang dekada na raw nang mangyaring mapagsabihan o sinita niya ito.

“Let me explain, that it happened 12 years ago. We we’re doing a teleserye then, and it didn’t come naman without reason.”

Kung babalikan, ang teleserye na tinutukoy ni Dina ay ang “P.S. I Love You” sa TV5 na pinagbibidahan ni Nadine Lustre. Ang nag-udyok na rin daw para sitahin ni Dina si Alex noon ay dahil paulit-ulit nitong ginagawa ang pagiging late o unprofessional.

“We we’re working together, kaya lang kasi, it didn’t only happen once. It happened once, twice, thrice, so hindi lang naman ako. There were other co-workers who were getting irked about her working habits and the way she was working with us.

Ayaw sanang magbanggit ni Dina ng pangalan ng ibang mga co-worker niya, pero ‘di sinasadyang nabanggit niya na ang pangalan ni Gabby Concepcion.

Bukod dito, sina Cheska Inigo at Nadine Lustre na napag-usapan daw nila noon na siya na ang maging spokesperson ng lahat at mag-confront nga kay Alex.

Sey pa rin ni Dina, “Nobody had the strength or the audacity to talk to her. So, okay, ako ang magiging spokesperson. Hindi rin totoo na pinagsigawan ko mula ulo hanggang paa kasi, ‘yung setting namin nasa may simbahan. There was a chapel there, ang taping namin sa may Antipolo.

“That morning, late na naman siya. Nagpipigil na naman kami no’n. Parang, ‘Haaa! Umuusok na lahat sila. I’m gonna walk out of the set if you don’t tell her off. You better tell her off, Di! Hindi ko na kaya. So, ako ba? O sige, ako lang naman ang may lakas ng loob. So wala, wala pa ‘kong sinabi. Hanggang lunch break, umalis na naman siya. Pag-alis niya, pagbalik niya, basa ang buhok. Walang make-up.

“So, we had to wait na naman for another three hours bago makapag-take. Siyempre, kumukulo na ang dugo ng lahat. Ako naman, sabi ko, may eksena siya na dapat iiyak siya. Parang mommy niya ko do’n, hindi siya makaiyak.

“So, ako sabi ko, you know what Alex why you cannot cry? It’s because you we’re not in touch with your emotions. You’re very indifferent to your co-workers. Honestly, I want to talk to you. Kasi, we don’t like what you’re doing that you’re always late.”

At parang nag-reason-out na raw si Alex na, “Eh, kasi marami akong ganap.”

Kaya sabi ni Dina rito, “Wait a minute, wait a minute. I’m trying to talk to you nicely. Tapos sabi niya, ‘eh, hindi niyo nakikita ang side ko.’ Sabi ko, hindi pa pinapanganak ang babastos sa akin, Alex. Please, kinakausap kita nang maayos. If you want to stay long in this business, you cannot last kung ganyan ang attitude mo, na palagi kang late, dito ka pa maliligo sa set, and you cannot even memorize your lines, hindi ka makaiyak.”

Nabanggit din ni Dina na nagagalit pa raw si Alex dahil si Nadine, bilang mahusay na actress naman talaga kahit noon pa, mabilis lang itong umiyak na ayaw pala ni Alex.

Sey ni Ms. D, “Nagagalit siya kay Nadine dahil una itong umiyak, e, eksena niya raw ‘yon. Sabi ko, I’m not talking to you like this because I want to put you down. I want you to succeed on your career. I want you to be great. Tapos siya, blah, blah, blah… kasi, siya raw ‘yung star banner ng TV5.

“Sabi ko, okay, I got that. Pero, granting na galing ka ng trabaho — sabi niya, hindi naman ako galing sa bahay, galing ako sa trabaho. Alam ng Mommy ko ‘yan. Kasi, marami akong bookings. Gusto mo, kausapin mo pa ang Mommy ko. Sabi ko, kahit kausapin ko pa ang Mommy mo, the thing is, you made a commitment to come to this taping, you need to come early. It didn’t happened once, ang dami na rin beses. Nakakapagod na rin.

“Sabi ko, kung gusto mong magtagal sa industriya, hindi ganyan ang ugali, Alex. I hope you understand.”

Ang ending naman daw ng pag-uusap nila, nag-iyakan sila at okay na.

“So kumbaga, naiyak din ako because I had to spill my heart out,” sey niya.

“Kasi, pagod na ako. Okay kami.”

Nabuksan daw talaga ang isyu kamakailan lang nang may magtanong sa kanya sa isang presscon kung may naka-trabaho na siyang primadonna. At may nagpangalan na press na ang balita, si Alex nga ito.

Pero sinabi raw niyang kalimutan na at matagal na ‘yon. Binigyang-diin din ni Dina na hindi siya galit kay Alex.

Sa mga comment naman ng ibang netizens, sinasabihan din si Dina ngayon na hindi maka-move-on, tapos na o matagal na ang isyu, ibinabalik pa.

Pero malinaw rin na ang pinanggagalingan nitong muli ay sa recent controversy ni Alex kaya nahahalukay ang mga dati niyang nega issues.

With regards to cake naman sa naging statement ni Dina sa waiter noong birthday celebration niya. Nagkakatiyawan daw kasi no’ng hihipan na niya ang cake niya habang hawak ito ng isang waiter.

At dahil mukhang takot daw ang waiter na papahiran niya ng icing kaya sinabi niya na, “No, no, no, I won’t put cake on your face. But not to do something or sige, post mo na. No, it was a joke.

“I didn’t intend to—well, if I hurt Alex’s feeling because ‘yon ang na-post, well, it was a joke, wala, we’re just having fun noong birthday ko.”

Sa isang banda, dahil sa interview ni Dina, nag-trending din ang pangalan ni Nadine at ilang mga fan nito ang nagpatutsada rin kay Alex.

Kasalanan daw ba ni Nadine kung hindi imagaling umarte si Alex.

Naku, ang moral lesson na nakikita namin sa isyung ito, same goes sa mga iba pang mga co-workers ni Alex na biglang nag-reveal ng mga hindi kanais-nais na karanasan nila, para sa mga baguhang artista, napakahalaga talaga ng pagiging professional at marunong makisama mapa-co-stars o production man.