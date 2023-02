Beyonce kumita ng P1.32B sa Dubai

Panalo ang comeback ni Beyonce Knowles sa pag-perform pagkatapos ng apat na taong pamamahinga.

Si Queen Bey ang nag-perform sa pagbubukas ng bagong Atlantis The Royal Resort in Dubai noong nakaraang January 21.

Sa pagbabalik na ito ni Beyonce, balitang binayaran siya ng $24 million or P1.32 billion!

Bongga ang mga sinuot ni Beyonce na gawa ng mga designers na sina Atelier Zuhra, Nicolas Jebran, Frolov, and Dolce & Gabbana. Suot din niya ang $7.5 million (P410 million) worth of jewelry by Lorraine Schwartz and Messika jewelry.

Nakakamangha rin ang stage na ginawa para sa 41-year old Crazy In Love singer na may 48-person all-female orchestra.

Inabangan din ang pag-perform ng 11-year old daughter nila Beyonce at Jay-Z na si Blue Ivy. Sumayaw si Blue Ivy habang kinakanta ni Mama Bey ang Brown Skin Girl.

Kabilang sa mga VIP guests ay sina Chloe and Halle Bailey, Nia Long, Kendall Jenner, Ellen Pompeo, Liam Payne, Bar Rafaeli and Rebel Wilson.

Nag-stay pa ng ilang araw si Beyonce at ang kanyang pamilya sa Dubai after ng show niya. Sa Royal Mansion sila nag-stay na ang per night ay $100,000 or P550,000. (Ruel Mendoza)