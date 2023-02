BEST Center patuloy clinic

BUBUKSAN ng multi-awarded Basketball Efficiency and Scientific Training Center (BEST CENTER) ang 2023 sa isang basketball clinic sa February 4 sa Ideal Subdivision Sports and Training Center sa Quezon City.

Plano ng BEST Center, inumpisahan taong 1978 ng dating national coach na si Nicanor Jorge, na ilapit sa mga kabataan ang kanilang mga programa para sundan ang yapak ng kanilang mga idolo.

Didribol ang clinic simula ala-una ng hapon kada Sabado simula ngayong Pebrero hanggang Marso 25.

Ang mga estudyanteng 5-8 taong gulang ay inaanyayahan sa Preparatory classes, habang ang siyam pataas ay swak na sa Level 1 class.

Sa mga katanungan, tumawag sa 3411-6260 o mag-email sa bestcenter.inquiry@ gmail.com.

Ang Ideal Subdivision Sports and Training Center ay nasa Abelardo St., Ideal Subdivision, Quezon City.

Nakatanggap na ang BEST Center ng Philippine Olympic Committee Olympism award at Hall of Fame member ng Philippine Sportswriters Association. (Abante Sports)