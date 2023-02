Bellboy nakabibilib pag-angat bilang hotel auditor sa Switzerland

One step at a time. Ganyan ang istorya ng dating Pinoy seaman at bellboy na ngayon ay isa ng auditor ng sikat na hotel chain sa Switzerland.

Siya si Ellie Almirol na noon ay nagtatrabaho bilang seaman. Hanggang sa napagdesisyunan niyang mag-apply sa Switzerland bilang bellboy sa isang hotel para na rin kahit papano ay makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa ‘Pinas.

Nagtuloy-tuloy si Ellie sa kanyang trabaho hanggang sa napansin ang kanyang potential at sinanay na siya sa front desk work.

Kuwento niya sa panayam ng GMA, “Dito sa kasi Switzerland mayroon kang cross training to other departments.”

Pagkaraan ay nasundan na ito ng ilang training na nagresulta sa kanyang promotion. Kuwento niya, “Every year you have evaluation kung ano ang gusto mo sa buhay, gusto mo bang lumipat ng ibang department, may ope­ning ganon.”

Sa kasalukuyan, nagtatrabaho na siya bilang auditor sa natu­rang hotel kung saan dahil dito ay marami na siyang naipundar gaya ng bagong sasakyan, sariling lupa at nakapagpatayo na rin siya ng dream house para sa kanyang pamilya sa ‘Pinas.

Talaga namang patunay lang ang kelot na ito na mahalaga ang pagkakaroon ng tiyaga sa ating buhay. Push lang ng push hanggang sa makamit ang pangarap at tagum­pay! (Moises Caleon)