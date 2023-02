Baging uri ng puno nadiskubre sa Palawan

Isang bagong species ng puno ang nadiskubre ng mga researcher mula University of the Philippines Los Baños (UPLB) na nakategorya bilang ‘critically endangered’.

Tinawag nila itong “Helicia danlagunzadii” na natagpuan sa kasuluksulukan ng Mt. Mantalingahan Protected Landscape sa Southern Palawan.

Binubuo ang team ng mga researcher nina Pastor L. Malabrigo Jr., Arthur Glenn A. Umali, Gerald T. Eduarte, John Ryan L. Navidad, at Adriane B. Tobias.

“The new species is distinct from the other known species of Helicia in the Philippines because of its ramiflorous flowering, very short inflorescences (less than 4 cm), and yellow color,” paglalarawan ng mga UPLB researcher.

Itinuturing umano itong ‘critically endangered’ dahil sa sobrang liit ng populasyon ng specie na ito sa naturang lokasyon.

Dagdag pa rito, ang ‘danlagunzadii’ sa pangalan nito ay bilang pagbibigay pagkilala sa kanilang mentor na si Daniel Lagunzad sa study at exploration na ito.

Talaga namang mapapaisip ka na lang kung ilan pang uri ng species sa mundo ang hindi pa natutuklasan ng mga tao. (Moises Caleon)