Azurin, Magalong, Teodoro sasalain mga nag-resign sa PNP

Isinapubliko na ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos ang apat sa five-man commitee na mag-iimbestiga sa mga general at full-fledged colonel na hinihinalang sangkot sa droga matapos magsumite ng courtesy resignation ang mga ito.

Sa press briefing sa Malacanang, pinangalanan ni Abalos ang mga ito na sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Rodolfo Azurin Jr., dating Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Office of the Presidential Adviser on Military Affairs Undersecretary Retired Maj. Gen. Isagani Nerez, at isang pribadong indibidwal na tumangging mapangalanan.

Aniya, pamumunuan ito ni Azurin na nauna nang narebyu ang rekord at tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tanggapin ang pagbibitiw.

Pag-uusapan din umano nila ang gagawin sa pribadong mamamayan na kasama sa komite na ayaw maisapubliko ang kanyang identity.

Ayon kay Abalos, malinis ang record at walang bahid ang mga pangalan at kredibilidad ng five-man committee kaya alam niyang walang kikilingan ang mga ito sa panahon ng screening.

Tiyak aniya siya na parurusahan ang mga mapapatunayang guilty at sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa bansa.

“I am definite that this advisory group shall remain apolitical throughout the process of screening and in the end penalize only those guilty and involved in the illegal drugs trade,” ani Abalos.

Pinasalamatan din ng kalihim ang mga senior police officer na tumugon sa kanyang panawagan na magsumite ng courtesy resignation at tinanggap ang hamon sa hangarin ng gobyerno na malinis ang PNP laban sa illegal na droga.

” Ako’y taos-pusong nagpapasalamat sa ating kapulisan. Talagang hinarap nila ang hamon, they stood-up to the challenge as an institution,” dagdag ni Abalos.

Bukod kay Azurin na kasalukuyang hepe ng PNP, si Magalong ay graduate ng Philippine Military Academy (PMA) at nagsilbi sa PNP ng 38 taon. Pinangunahan nito ang imbestigasyon sa madugong engkwentro sa Mamasapano kung saan 44 na miyembro ng Special Action Force (SAF) troopers ang nasawi, gayundin ang Malaysian terrorist at bomb expert na si Zulkifli Bin Hir, na isa sa pangunahing target ng operasyon.

Parte din si Magalong ng Senate investigation sa ninja cops noong 2019

Nagsilbi naman si Teodoro bilang kalihim ng DND noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kongresista ng unang distrito ng Tarlac mula 1998 hanggang 2007.

Si Narez, miyembro ng PMA Maharlika Class of 1984 at isang abogado na nagsilbi sa ibat-ibang unit ng PNP tulad ng Police Anti-Crime Emergency Response (PACER), Directorate for Integrated Police Operations (DIPO)-Eastern Mindanao, PNP Special Action Force, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, at PNP Anti-Kidnapping Group (AKG).

Nitong Agosto 2022, itinalaga si Nerez bilang Undersecretary for Police Affairs of the Office of the Presidential Adviser on Military Affairs (OPAMA).

Matatandaang Enero 4 nang umapela si Abalos na mag courtesy resignation ang lahat ng third level PNP official bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na malinis sa iligal na droga ang hanay ng pulisya.(Aileen Taliping, Edwin Balasa)