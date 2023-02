Alyssa Valdez dehins dinadaga para sa Creamline Cool Smashers

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

HINDI man makakapaglaro sa ilang bahagi ng All-Filipino Conference dahil sa pinapagaling pa ring knee injury, tiwala pa rin si ‘Phenom’ Alyssa Valdez sa kakayahan ng mga kakampi sa Creamline Cool Smashers.

“With this kind of pressure, I believe naman, ever since last year when I had dengue everyone stepped up, so I’m not really scared and I’m very much confident in this team na talagang magbibigay sila ng magandang laban this conference,” sey ni Valdez patungkol sa defending champions na Creamline sa nalalapit na bagong season ng Premier Volleyball League (PVL) simula Pebrero 4.

Hindi pa lubusang nakakalahok sa pagsasanay ang 29-anyos na multiple amateur at professional champion dahil sa patuloy na pagpapagaling sa kanyang kanang tuhod na natamo sa bronze medal match kontra Chery Tiggo Crossovers sa nagdaang 2022 Reinforced Conference.

“I think the expectations will always be higher,” wika ni Valdez, na minsang hindi nakalahok kasama ang Creamline sa impresibong laro sa Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup na ginanap sa bansa at ang ASEAN Grand Prix sa Thailand matapos tamaan ng dengue virus.

Wala pang kasiguruhan sa pagbabalik sa laro ang three-time UAAP MVP galing Ateneo Blue Eagles sa All-Filipino Conference dahil kailangan pa nitong magpagaling nang husto, na lubos naman ang pasasalamat na hindi dumaan sa operasyon.

“Honestly, sabi naman ng mga doctors and PT na I’ve been really recovering well so syempre the timeline, the timetable is hindi rin siya sure,” sabi pa ni Alyssa. (Gerard Arce)