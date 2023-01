Vengeance is mine: Jinkee pumiyok sa ‘hiwalayan’ kay Manny

Grabe ang mga fake news sa YouTube, ha! Parang wala nang kunsensiya ang mga nagpapakilalang YouTuber, na walang ginawa kundi ang gumawa ng mga content na puro kasinungalingan, ha!

Ang dami ngang naloloka sa paandar na tsismis na kesyo hiwalay na raw sina Manny Pacquiao at Jinkee Pacquiao, na kesyo buntis pa raw ito at pinalalayas na sa bahay, ha!

Sa unang tingin sa mga YouTube channel nila, makikita mo nga na parang totoong-totoo ang chika, dahil may mga photo pa na kesyo umiiyak pa ang itsura ni Jinkee at mukhang galit na galit pa ito, ha!

At siyempre, hindi nakatiis ang malapit na kaibigan ng mga Pacquiao, si Annabelle Rama. Talagang tumalak na siya sa mga social media account niya para sabihin ang nalalaman niya.

Heto nga ang chika ni Annabelle:

“Sa lahat ng ‘marites’, tigilan niyo na ang pag-imbento ng kuwento tungkol kay Jinkee na mag-file ng annulment, at kesyo kawawa naman daw dahil buntis ito.

“I just want to clarify sa lahat ng nag-txt at tawag sa akin kung totoo ang chismis, no it’s a fake news. Unang-una, sa nakikita ko imposibleng maghiwalay ang mag-asawa dahil sa nakikita ko ang sweet nila and happy family.

“Busy si Jinkee sa 3 hectars mansion na pinapagawa ni Manny para sa dream house nilang mag-asawa at malapit na itong matapos.

“Kaya ‘yung mga ‘marites’, tigilan niyo na. Alam ko kung sino ang gumagawa ng chismis mamatay ka sa inggit!”

‘Yan nga ang talak ni Tita Annabelle!

Well, mas maganda nga siguro na ina-address na talaga ang mga ganiyang kuwento, tsismis, lalo na ngayon at talagang maraming mga tao na ang tumututok sa YouTube, ha!

At ang nakakaloka nga, maraming tao na rin ang naniniwala sa mga tsismis sa YouTube. Kaya sana lang, huwag din agad-agad paniwalaan ng iba ang mga ganiyang fake news.

Siyempre, nag-comment si Jinkee sa post na `yon ni Annabelle.

“Ang taba ko sa pic na ito Tita.

“Hayaan mo na sila God bless them!

“Vengeance is mine I will repay, says the Lord.”

Oh, hayan, ha! Binasahan na kayo ng Bible verse ni Jinkee, sana makunsensiya na kayo.

At heto naman ang chika ng mga netizen:

simplymacel01, “Tama hayaan na lang sila at wag pansinin.”

maricel.k, “You’re still beautiful inside and outside.. God bless.”

acaganon, “Saan po ang taba? Hihi! You’re beautiful inside and out! Stay blessed.”

zairendat, “Tama pasagdan nalang talaga kanang mga marites, mga maot man gud nawang ana nila mao insekuradang baki.”

May iba naman na nagbibiro na lang, na malabong maghiwalay ang dalawa, dahil paano na raw ang mga Hermes ni Jinkee kapag nangyari `yon? Kaloka. Hahahaha! (Rb Sermino)