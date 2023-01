US babakuran 2 base militar sa Luzon

NEW YORK — Para mapalakas ang depensa sa South China Sea, dalawang lugar sa Luzon ang target kampohan ng US Armed Forces para masiguro ang kapayapaan sa Indo Pacific Region

Ito ay bahagi ng expansion ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang iaanunsyo ni US defense Secretary Llyod Austin sa nakatakda nitong pagbisita sa Pilipinas

Nais ng US Defense Department na magkaroon ng access sa dalawang Kampo ng Armed Forces of the Philippines sa Luzon na gagami¬ting strategic position ng US forces para masiguro ang kapayapaan sa South China Sea at mapaghandaan ang napipintong pag-atake ng China sa Taiwan

Kabilang sa expansion ang repositioning ng mga US military equipment at paglalayag ng mga barkong pandigma ng US sa West Philippine Sea

Sa ilalim ng 2014 EDCA, kasalukuyang may access ang US forces sa apat na Airforce base at isang Army base sa Pilipinas. (Dave Llavanes Jr.)