Tumitibang asset ng gobyerno ‘wag ibenta sa baratilyo – Recto

Hindi umano dapat maibenta na parang baratilyo sale ang mga kumikitang ari-arian ng gobyerno para lamang makalikom ng pondo sa proyekto ng pamahalaan.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto dapat ay matukoy nang maayos kung ano-anong asset ang ibebenta at tiyakin na hindi malulugi sa bentahan ang gobyerno.

“The rule in privatization is that we should not be selling the geese that lay the golden eggs,” sabi ni Recto. “We should be careful that what remains of state crown jewels are not included in a baratil¬yo sale simply because we are raising funds for a project.”

Iminungkahi rin ni Recto na ilaan ang kiki¬tain sa bentahan sa mga programa na mayroong mataas na social at financial return of investments (ROI) gaya ng housing.

“Kung lahat ng mga Taipans nagkakandarapa magpatayo ng condo kasi may kita doon, bakit hindi ito ang pondohan ng pamahalaan – ang pagpapatayo ng abot-kayang tirahan?” giit ni Recto. (Billy Begas)