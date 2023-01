Trabaho nakasandal sa taas-presyo ng mga bilihin- Pascual

Isinasaalang-alang ni Trade Secretary Fred Pascual ang pagpapanatili ng mga trabaho sa bansa sa gitna ng panawagan ng manufacturing industry sa taas-presyo ng mga bilihin.

Aniya, kinikilala ng Department of Trade and Industry (DTI) ang mga panawagan mula sa nasabing industriya na payagan silang magpatupad ng mga pagtaas ng presyo, na nagbibigay-daan sa kanila na magpatuloy at mapabuti ang kanilang mga operasyon. Ang patuloy na pandaigdigang inflation ay lubhang nakaapekto sa mga kumpanya, lalo na sa mga nag-iimport ng mga materyales.

“We understand the need for prices to be calibrated towards market realities, taking into account both consumers and the value chain impacted, so jobs are preserved. Suppose these companies would only be able to cover the cost of production with price adjustments. In that case, operations would be affected, some products might be discontinued, and, worst, workers could lose their jobs if failing companies decide to close down. Kailangan balanse rin ang polisiya ng gobyerno. Patuloy natin itong pinag-aaralan,” dagdag ni Pascual.

Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagbigay ng katiyakan ang Trade chief na ang DTI ay nagsisikap na bawasan ang epekto ng patuloy na global inflation. Patunay nito ay ang Suggested Retail Price (SRP) bulletin, na nagsisilbing gabay sa mga konsyumer na magkaroon “informed choices” sa pamimili. Ang bawat paggalaw sa SRP ay ibinabase sa panawagan ng mga manufacturer. Gayunpaman, ang mga pagtaas ng presyo ay dapat pangasiwaan ng mabuti upang matiyak ang pagkakaroon at accessibility ng mga abot-kayang bilihin para sa mga Pilipino.

Binigyang-diin niya na “factors such as fluctuating prices of raw materials depending on their sources, seasonal cycles, and climate changes affecting agriculture, varying global prices of fuel, changing manpower and logistics costs, and other market factors, both in the domestic and international platforms, preclude any regular or scheduled SRP bulletin issuance.”

Patuloy ding pinag-aaralan ng DTI ang iba’t ibang bagay na nakakaapekto sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan at bilihin upang makapaglabas ng patakarang parehong mapakikinabangan ng mga mamimili at mga manufacturer. Ang “balanced approach,” naman, ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya na magbibigay daan para sa pagbangon ng bansa pagkatapos ng pandemya.

Kasabay nito, susuportahan nito ang isa sa mga prayoridad ng administrasyong Marcos: ang pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagkakaroon ng abot-kayang mga bilihin na susuportahan din ang paglago ng ekonomiya.

Samantala, hinihimok din ng DTI ang mga mamimili na iulat ang mga retailer, distributor, at manufacturer na nagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan nang higit sa kanilang umiiral na mga presyo sa pamamagitan ng One-DTI (1-384) Hotline o email, ConsumerCare@dti.gov.ph.