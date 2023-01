Tara G! Tara na sa Isabela!

Pangalawa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas ang Isabela na matatagpuan sa Cagayan Valley region. Tinawag na ‘The Queen Province of the North’ at Corn and Munggo capital ng bansa. Hindi pa masyadong kilala bilang tourist destination subalit may malaking potensyal na maging isang sikat na lugar sa larangan ng turismo dahil sa kakaiba nitong ganda at karisma.

Nakapasyal na ba kayo sa Bambanti Festival ng Isabela? Bambanti na ang ibig sabihin sa Ilokano ay scarecrow na kalimitang gawa sa kahoy na ginagamit na panakot ng mga magsasaka sa mga ibon na sumisira sa tanim na palay at mais.

Matapos ang dalawang taong suspensyon dahil sa pandemic, balik-sigla at mainit na sinalubong ng mga nasabik na Isabeleños ang masaya, makulay at engrandeng Bambanti Festival.

Pagpupugay at pasasalamat sa masaganang ani ang layon ng taunang Bambanti na may temang “Isabela, Pagharap sa Bagong Hamon ng Kinabukasan” na tunay na maipagmamalaki.

Kahit saan ka magpunta ramdam mo ang saya ng mga tao na napanood ang hinandang programa ni Mr. Nilo Agustin, overall artistic director and festival consultant.

Na-feel ko din ang hospitality ng mga Isabeleños lalo ng Isabela Public Information Office sa mga turista at bisita.

Nasa 20 contingent ang sumali sa Street Dance Competition ngayong taon na kahanga-hanga sa galing ng choreography, costume at sayaw na alam mong pinaghandaan at pinagpaguran.

Organisado ang programa kaya walang umay factor. Lahat ay nasa high energy mula sa mga kalahok hanggang sa mga libong manonood, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng palabas.

Patok ang Agri-Ecotourism Exhibit and Sale

Ibinida sa Bambanti Village sa harap ng kapitolyo ng 32 bayan at munisipalidad ang kanilang kultura sa pamamagitan ng unique design ng kanilang mga booth at indigenous na mga produkto mula sa mga exotic dishes, hand-crafted na home décor na gawa ng tribal community ng Ibanag, Gaddang, Yogad, Ytaois at mga Ilokano. Agaw-pansin ang booth ng Quirino town na may dalawang kamay na hugis puso at ang makulay na booth ng bayan ng Alicia.

Giant Bambanti Showcase

Wagi bilang Giant Bambanti ang gawa ng Dinapigue town na si Queen Scarlet, ang reyna ng daing na sapsap. Nakakabilib ang detalyadong pagkakagawa ng mermaid na ‘daing art’ na 2 linggong pinagpuyatan ng 5-katao.

Bambanti Street Dance Competition

Ang pinaka-highlight ng festivity na nilahukan ng 20 contigents ng ‘dancing scarecrows’ na pawang mga kabataan ng Isabela. Nagpasiklaban sa choreography at costume na bagamat isang competition ay makikita ang pagkakaisa sa handog nilang entertainment. Wagi ang Cauayan City sa Category A at San Agustin sa Category B.

Batang Kusinero ng Isabela (Cooking competition)

Isang province-wide competition ang Makan Ken Mainum (food and beverage) na nilahukan ng mga batang chef na naglalayong magdikubre ng bagong putahe at inumin na pinangasiwaan ni Chef Mary Ann Acega -Dy bilang chairman. Isa sa tumayong judge si Chef Luigi Muhlach, anak ng actor na si Aga Muhlach.

Search for Queen Isabela

Nasa 30 beauty at witty Isabelaña ang naglaban para sa korona. Bongga ang Creative Gown Competition, parang tinalo pa ang Miss Universe Philippines pageant sa magarbo at artistic creation ng mga local designer ng probinsya na halaw sa creative attire ni Reina Isabela II ng Spain kung saan ipinangalan ang probinsya.

Nanalo si Catherine Joy Legaspi ng San Manuel, Queen Isabela 2023; Julie Mae Villanueva, Queen Isabela Tourism at Johanna Trisha Cinco ng munisipalidad ng Ramon bilang Queen Isabela Culture & Arts.

Grand Fireworks Display

Sa Isabela Sports Complex ginanap ang pabolosong fireworks display pagkatapos ng grand concert kungsaan special guest si KZ Tandingan. Nakaka-wow ang galing ng mga local singer ng Isabela kaya hindi na nila kailangan ng maraming artista. Bilang isa sa mga bisita, nawindang ako sa magarang pailaw na hindi lamang isang beses ginawa at hindi tinipid dahil halos 30 minuto ang fireworks kaya super enjoy ang lahat sa once a year experience na ito.

Sa kabuuan, nakakabilib ang Bambanti Festival dahil kahit inabot kami ng halos 13 -oras na biyahe sa bus, sulit ang pagod sa ganda ng pagdiriwang na tunay na nagpapakita na isa ang Isabela sa pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas.

Magiliw ang lahat sa kanilang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Isabela Governor Rodito Albano III at Vice Governor Faustino Dy III dahil sa pagiging bukas ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang mga hinaing at pangangailangan.

Sulong pa more Isabela!!