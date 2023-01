Taho sa wine glass kinaaliwan ng madlang pipol

‘Yung gusto mo magpasosyal pero ‘di mo afford ng mamahaling alak. Ganyan ang kwelang post ni Dale Drilon-Serrano sa isang Facebook Group, kung saan makikita ang picture ng binili niyang taho na nakalagay sa wine glass!

“Legendary Pinoy Snack — TAHO tayo bes,” caption niya sa naturang post.

Mapapansin din ang taho na tila napasobra sa arnibal kaya nag-ala arnibal na may konting taho tuloy ito.

Humakot din ito ng 14k reaction at libo-libo ring shares at comment. Marami sa madlang pipol ang naaliw sa bibong pakulo na ito ni Dale.

Sabi ni Zara Jhudiel Lorenzo, “Hoy saang resto mo ninenok yang baso?”

May tanong din si Allana Myles Abanilla, ani, “Di ba pwede malaki laki na baso nalang, gugutumin ako agad niyan.”

“Manong can i order a silken tofu drowned in caramelized sugar in vanilla essence and sago,” ala-sosyal na hirit ni Mariel Cris.

Dagdag pa rito, marami ding mga netizen sa comment section ang nag-mention sa kanilang mga kakilala tila may realization pa na ‘ganito pala dapat’ ang gagawin tuwing bibili ng taho.