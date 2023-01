Stephen Curry, Golden State Warriors winarak ang Oklahoma City Thumder

SUMAKAY ang Golden State sa 38 points, 8 rebounds, 12 assists ni Stephen Curry para ambusin ang dinayong Oklahoma City 128-120 sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game Lunes ng gabi sa Paycom Center.

Nagdagdag ng 28 points si Klay Thompson, sinegundahan ng anim na 3s ang 8 for 14 shooting ni Curry sa labas ng arc.

Naka-7 points lang si Draymond Green pero may 9 rebounds at 12 assists.

Nilista ni Shai Gilgeous-Alexander sa second half ang 21 sa kanyang 31 points pero naubusan ang Thunder (24-26). May 21 markers pa si Josh Giddey at 19 kay Jalen Williams.

Abante ang Warriors (26-24) 63-48 sa break sa likod ng pinagsamang 34 points ng Splash Brothers. Nagpakawala ng 12 3-pointers at 21 assists ang defending champions sa first 24 minutes.

Nakabalik ang OKC, naibaba sa dalawa ang hinahabol sa fourth quarter pero sa tres pa ni Curry ay muling lumayo ang Golden State 115-107 2 1/2 minutes pa. Hindi na nakaporma ang Thunder. (Vladi Eduarte)