Shabazz Muhammad, Renaldo Balkman nagpasiklab sa Strong Group Philippines

Humugot ng puwersa ang Strong Group Philippines kina Shabazz Muhammad at Renaldo Balkman upang itarak ang 87-61 pagdurog kontra Al Wahda Syria sa 32nd Dubai International Basketball Championship Lunes sa Al Nasr Club Hall sa UAE.

Kahit pinasan ng dalawang dating Philippine Basketball Association imports ang Strong Group, kumamada rin ang ibang Pinoy players para ilista ng koponan ang malinis na tatlong panalo.

Nagsaya ang mga OFW, maging ang team owner na sina Frank at Jacob Lao at si coach Charles Tiu.

“We have been improving every game and this was our best defensive performance,” suma ni Tiu.

Kumayod sii Muhammad ng 37 points at 11 rebounds para sa PH na umarangkada ng 22-9 sa kaagahan ng laro.

Tumikada si Balkman ng siyam na puntos at 11 boards habang si Fil-Am guard Sedrick Barefield at Jerom Lastimosa mga kumana ng tig 10 puntos.

Susunod sa Strong Group ay ang kapwa walang talo sa Group A na Dynamo Lebanon ngayong araw. (Elech Dawa)