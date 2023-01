Sander Severino, ‘Pinas dinikdik ang mga Uzbek

PINANGUNAHAN ni FIDE Master Sander Severino ang sixth seed Philippine Team na kalusin ang 20th seed Uzbekistan, 3.5-0.5 sa pagsiklab ng 1st International Chess Federation Chess Olympiad for People with Disabilities 2023 na ginanap nitong Lunes sa Belgrade’s Crown Plaza Hotel sa Serbia.

Nagtala rin ng panalo sina National Master Henry Roger Lopez at NM Darry Bernardo habang tabla ang laro ni Cheyzer Crystal Mendoza.

Pinisak ni Severino, ang 2018 International Physically Disabled Chess Association (IPCA) World Online Chess Rapid champion, si Sirojiddin Zaynidinov sa Board 1, angat si Lopez kay Sardorbek Mamarajabov sa Board 2, pinasuko naman ni Bernardo si Marsel Shayusupov sa Board 3 at dwa si Mendoza kay Axadxon Kimsanboyev.

“I am happy with the performance. Hope mahawakan natin ang magandang momentum,” bulalas ni national coach National Master James Infiesto.

Lagpas sa 100 players mula 33 countries ang kalahok sa nasabing event na ipinatutupad ang time controll na 90 minutes sa unang 40 moves at 30 minutes hanggang matapos, may 30 seconds increment.

Nagbukas ang walong araw torneo noong Linggo, Jan. 29 at matatapos sa Linggo, Feb. 5.

Mag-isang nasa pang-apat na puwesto ang ‘Pinas sa 3.5 pts. sa likod ng nasa 1-2-3 na may 4.0 markers na FIDE, India at Romania.

Sunod sa mga Pinoy ang 11th seed Czech (2.5 pts.) sa round 2 sa Martes. (Elech Dawa)