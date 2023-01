Sagad sa kahayupan

Kung itatanong siguro sa Family Feud na magbigay ng bansa na pinakamalupit sa mga Pinay domestic helper o OFW, malamang na maging top answer ang Kuwait.

Tila hindi nga nauubusan ang Kuwait ng nakakakilabot na krimen sa puwedeng gawin sa mga OFW, na ang pinakabago, ang pagsunog sa bangkay ng kababayan natin na si Jullebee Ranara, 35-anyos.

Batay sa mga report ng media sa Kuwait, inaabuso ng 17-anyos na anak ng amo ang kawawang si Ranara, at nabuntis. Ilang ulit na sinagasaan ang biktima, saka sinunog sa disyerto.

Bagaman nahuli ang suspek, malaking tanong naman ngayon ay kung makakasuhan ba ito dahil sa pagiging menor de edad. Hindi pa malinaw kung ano ang umiiral na batas sa Kuwait pagdating sa mga menor de edad na nasasangkot sa mga karumal-dumal na krimen.

Dito sa atin, maaaring ilagay sa isang pasilidad ang 17-anyos na salarin na sangkot sa krimen o juvenile delinquents o children in conflict with the law, at posibleng litisin kapag nasa legal age na.

Dahil patuloy pa raw ang imbestigasyon, marami pang hindi nasasagot na tanong kabilang na kung alam ba ng mga magulang ng suspek, o mga amo, ang ginagawang katarantaduhan ng kanilang anak kay Ranara.

Ang mahirap nito, baka magkaroon ng “spin” sa kuwento ng mga pangyayari at palabasin na si Ranara ang may kasalanan.

Si Ranara ang latest sa napakahabang listahan ng mga OFW [partikular ang mga domestic helper] na biktima ng pagmamalupit ng kanilang mga amo sa Kuwait.

Kamakailan nga lang, nabalita na mahigit 400 OFWs ang tumakas sa kani-kanilang mga amo ang nagsiksikan sa shelter o bahay-kalinga doon sa Kuwait.

At karamihan doon, mga tumakas sa kanilang mga dahil minamaltrato sila, o kaya naman ay sinasagad sa pagod sa trabaho o hindi pinapasahod nang maayos. Ilan kaya sa kanila ang nadisgrasya kung hindi sila nakatakas? Aba’y kung magkakaroon ng imbestigasyon ang Kongreso, dapat isama at ipatawag din ang mga OFW na ito para malaman din ang kanilang kuwento.

Masuwerte ang mga OFW na nakatakas dahil buhay sila. Marami na rin kasing DH ang namatay sa Kuwait na akala mo na sa pelikula lang mangyayari. Katulad ni Joanna Daniela Demafelis na noong 2018 eh nakita ang bangkay sa freezer sa inabandong apartment ng kaniyang mga amo.

Dahil sa nangyari kay Demafelis, nagpatupad ng deployment ban sa Kuwait ang pamahalaan natin. At isang taon matapos nito, si Constancia Lago Dayag naman ang namatay sa kamay ng kaniyang mga amo at pinagsamantalahan pa.

At Disyembe 2019, ang OFW naman na si Jeanelyn Villavende ang pinatay ng kaniyang among babae sa bugbog. May indikasyon din na inabuso siya.

Pagsapit ng Pebrero 2020, inalis na ng pamahalaan ang deployment ban sa Kuwait, at balik na naman sa pagpapadala. Bagaman walang matinding krimen sa mga OFW na naiulat sa Kuwait sa nakalipas na dalawang taon, patuloy pa rin ang mga kuwento ng mga OFW na minamaltrato at inaabuso ng mga amo na nagagawang makatakas.

May mga ulat din ng pagpapakamay umano ng mga OFW sa Kuwait. Marahil ay dapat makuha rin ng Kongreso ang datos kung ilang OFW doon ang sinasabing “nagpatiwakal.” At ang sunod sigurong magandang tanong, dapat kayang magpatupad ulit ng deployment ban ng OFW sa Kuwait dahil sa sinapit ni Ranara o wait muna sa kalalabasan ng kaso sa menor de edad na suspek? Abangan. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”