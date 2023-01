PS-DBM lulusawin ng Senado

Naghain si Senador Francis Tolentino ng isang panukala na naglalayong lusawin na ang Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM).

Sa Senate Bill No. 1802 na inihain noong Lunes ng hapon, oras na mabuwag ang PS-DBM, lahat ng bidding para procurement of goods—kabilang na ang mga common-use supplies, materials and equipment, at maging ang mga infrastructure projects—ay kanya-kanya nang gagawin ng bawat departamento, ahensya, at sangay ng pamahalaan.

Tinukoy ni Tolentino ang mga natuklasan ng Commission on Audit sa nakalipas na mga taon, kung saan lumalabas kung paano naging agrabyado at dehado ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga bidding na dinaan sa PS-DBM, kabilang dito ang ‘unexpended/unutilized’ fund transfers na aabot sa P1.976 bilyon mula sa Department of Health noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Pinuna rin ng COA ang maanomalyang pagbili ng Department of Education (DepEd) ng mga overpriced subalit outdated laptops para sa mga guro sa pampublikong paaralan. (Dindo Matining)