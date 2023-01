P1.7M droga galing France nasilat

Nasilat ang tangkang pagpuslit sa bansa ng mahigit sa P1.7 milyong halaga ng umano’y shabu mula France nang maharang ito ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Lunes.

Ipinadala ng isang Bleu Griotte mula sa Les Lyon, France ang nasabing pakete na idineklarang antique French phone at naka-consign kay Angeline Claire Nacua ng SM Jazz Residence, Nicanor Garcia st., 1747 Tower D, Bel-Air Makati City.

Natuklasan sa x-ray machine at physical examination ng mga custom examiner sa DHL warehouse sa Andrews Ave. Pasay City ang 255 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P1,734,000.00 na nakasiksik sa nasabing telepono.(Otto Osorio)