Nanganak na bride mannequin ang ipinalit sa kasal!

Kakaibang bride ang umeksena sa isang kasal sa Dipaculao, Aurora dahil ang humarap sa altar ay isang mannequin!

Naloka ang lahat sa eksenang ito kung saan makikita na nakasuot pa ng traje de boda habang nakapwesto sa unahan ng reception place.

Ang nasabing ganap ay nangyari raw dahil ang misis ng groom na si Jericho Sabado ay biglaang nanganak at dinala sa ospital, kaya naman absent ito sa bonggang reception at handaan.

Makikita sa mga larawang kumalat sa social media na with wedding dress pa nga ang mannequin habang ang groom ay nakaupo sa tabi nito. May larawan ding makikita ang mannequin na may mga nakasabit na pera.

Ayon sa groom, hindi na raw pwede ikansela ang nasabing kasalan dahil nga ready na ang lahat at malaki na rin ang nagastos para rito kaya naman sinabi na rin ng pastor na maaari na lang tawagan o i-video call ang bride habang nasa kasal siya at nasa ospital naman ang bride para feel pa rin ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Kaya naman nakausap din niya ito sa araw ng kasal.

Malungkot man, nagpapasalamat din umano si Sabado dahil sa ligtas na panganganak ng kaniyang misis. (MJ Osinsao)